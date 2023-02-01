مصر تنقل أنابيب غاز ضخمة للصحراء الغربية (صور)

أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن نقل 3 من أبراج التقطير للغاز لإحدى شركات البترول لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية.

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وقد تم تصنيع هذه الأبراج محليا لأول مرة، في الورش المركزية لشركة بتروجت المصرية وتم تحميلها ونقلها للميناء برا على كاسحات الشركة الوطنية لخدمة النقل وأعالي البحار "نوسكو"، للاستخدام لأغراض العمل بمجمع الغازات بالصحراء الغربية، لزيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع الغازات بخط إنتاج رابع بسعة 600 مليون قدم مكعب يوميا إلى 1500 مليون قدم مكعب يوميا، للاستغلال الأمثل للغازات المنتجة من حقول الغاز، ويبلغ طول البرج الأول 60,9 متراً ووزن 480 طن، والبرج الثاني يبلغ طوله 51,30 متراً وحمولة 340طن، أما طول البرج الثالث يبلغ 17,35 متراً بوزن 210 طن.

المصدر: RT