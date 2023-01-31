صندوق النقد يكشف عن الدولة الوحيدة التي سيتقلص اقتصادها عام 2023

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد البريطاني سينكمش وسيكون أداؤه أسوأ من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، حيث تستمر تكلفة المعيشة في التأثير على الأسر.

وأشار صندوق النقد في تقرير إلى أنه في حين أن التوقعات بالنسبة لكل عضو آخر في مجموعة الدول السبع قد تحسنت أو ظلت دون تغيير منذ أكتوبر، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والضرائب جعلت التوقعات بالنسبة للمملكة المتحدة أكثر كآبة.

وقال إن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.6٪ في عام 2023، بدلا من أن ينمو بشكل طفيف كما كان متوقعا سابقا.

وقال بيير أوليفييه جورنشاس، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إنه عام 2023 سيكون "تحديا كبيرا" بالنسبة للمملكة المتحدة حيث تراجعت من أعلى إلى أسفل جدول ترتيب مجموعة السبع، مشيرا إلى أن خطط الحكومة منذ نوفمبر عندما حددت خطط الإنفاق الخاصة بها في بيان الخريف أظهرت أن المملكة المتحدة "كانت تحاول بالتأكيد التعامل بعناية مع هذه التحديات المختلفة ونعتقد أنها على المسار الصحيح".

المصدر: "الغارديان"