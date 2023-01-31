تركيا تجني أكثر من 46 مليار دولار وتسجل رقما قياسيا

بلغت عائدات تركيا من قطاع السياحة خلال العام المنصرم 2022 أكثر من 46 مليار دولار، وسجلت بذلك رقما قياسيا بعائدات السياحة في تاريخ البلاد.

ووفقا لأحدث معطيات نشرتها هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت عائدات تركيا من السياحة العام الماضي: 46 مليارا و284 مليونا و907 آلاف دولار.

وأوضحت المعطيات أن عائدات قطاع السياحة خلال العام الماضي ارتفعت 53.4 بالمئة مقارنة بعائدات 2021.

وبينت أن متوسط الإنفاق اليومي للسائح الواحد بلغ 89 دولارا. وارتفع الإنفاق السياحي خلال العام الماضي 130.9 بالمئة مقارنة بعام 2021، ليبلغ 4 مليارات و276 مليونا و533 ألف دولار.

وعلق على ذلك وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرسوي قائلا في تغريدة: "لقد سجلنا رقما قياسيا لعائدات السياحة لعام 2022، أكثر من 46 مليار دولار. تعافينا بشكل أفضل من البلدان الأخرى بعد الوباء".

المصدر: الأناضول + برايم