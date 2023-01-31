دولة عربية سيتجاوز نموها الاقتصادي في 2023 نمو الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد السعودية في 2023 نموا نسبته 2.6% وهو نمو يفوق نمو اقتصادات عالمية رائدة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

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وبحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.4% والاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% أما الفرنسي فيتوقع أن ينمو بنسبة 0.7%.

وتوقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2024 إلى مستوى 1%، خلافا لاقتصادي ألمانيا وفرنسا، اللذين توقع الصندوق نموهما بنسبة 1.4% و1.6% على التوالي.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى توقع الصندوق تراجع النمو من 3.5% في 2022 إلى 2.3% في 2023، مع تخفيض قدره 0.4% عن تقرير أكتوبر الماضي.

المصدر: RT