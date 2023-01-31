 
مباشر

دولة عربية سيتجاوز نموها الاقتصادي في 2023 نمو الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا

مال وأعمال

دولة عربية سيتجاوز نموها الاقتصادي في 2023 نمو الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/unst

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد السعودية في 2023 نموا نسبته 2.6% وهو نمو يفوق نمو اقتصادات عالمية رائدة مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا.

إقرأ المزيد
النقد الدولي يتوقع انخفاض الاقتصاد العالمي في 2023.. فماذا عن أكبر اقتصاد عربي؟
النقد الدولي يتوقع انخفاض الاقتصاد العالمي في 2023.. فماذا عن أكبر اقتصاد عربي؟

وبحسب أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي فإنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي في 2023 بنسبة 1.4% والاقتصاد الألماني بنسبة 0.1% أما الفرنسي فيتوقع أن ينمو بنسبة 0.7%.

وتوقع الصندوق تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في 2024 إلى مستوى 1%، خلافا لاقتصادي ألمانيا وفرنسا، اللذين توقع الصندوق نموهما بنسبة 1.4% و1.6% على التوالي.

وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى توقع الصندوق تراجع النمو من 3.5% في 2022 إلى 2.3% في 2023، مع تخفيض قدره 0.4% عن تقرير أكتوبر الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا