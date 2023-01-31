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صندوق النقد الدولي: نصف نمو الاقتصاد العالمي في 2023 سيكون من نصيب الصين والهند

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صندوق النقد الدولي: نصف نمو الاقتصاد العالمي في 2023 سيكون من نصيب الصين والهند
Legion-Media
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ستشهد الصين والهند نصف نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، في حين ستكون حصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 10% فقط، حسب تقييم لصندوق النقد الدولي.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشا اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بسنغافورة بشأن نشر تحديثات يناير لتقرير الصندوق حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2023.

وقال: "الصين والهند ستشكلان نصف النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، بينما ستكون حصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 10% فقط".

في التقرير، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9% في عام 2023 مع تخفيضها إلى 3.1% لعام 2024.

وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2023، وفقا لصندوق النقد الدولي، بنسبة 5.2%، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الهندي في العام الحالي 5.4%، بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هذا العام، وفقا للتوقعات، بنسبة 1.4%، وفي منطقة اليورو بنسبة 0.7%.

المصدر: "تاس"

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