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روسيا وباكستان تناقشان استئناف الرحلات الجوية المباشرة

مال وأعمال

روسيا وباكستان تناقشان استئناف الرحلات الجوية المباشرة
Sputnik
صورة تعبيرية
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن سلطات الطيران في روسيا وباكستان تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

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وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الباكستاني بيلاول بوتو عقب محادثات جرت بينهما في موسكو اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الروسي ردا على سؤال بهذا الشأن: "نعم تتم مناقشة مثل هذا الاحتمال بين سلطات الطيران في روسيا وباكستان. وكما تعلمون فإن المكون التجاري له أهمية كبيرة في مثل هذه القضايا".

كذلك أعرب وزير الخارجية الروسي عن ارتياح بلاده لحالة التعاون العسكري التقني مع إسلام آباد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البلدين يعززان التعاون بينهما في مجال الطاقة.

المصدر: نوفوستي

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