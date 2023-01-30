لافروف: واشنطن ستعمل على إعاقة الصفقة بين روسيا وباكستان في مجال الطاقة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الولايات المتحدة ستعمل على إعاقة الصفقة بين روسيا وباكستان في مجال الطاقة.

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وجاء تصريح وزير الخارجية الروسي في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الباكستاني بيلاول بوتو عقب محادثات جرت بينهما في موسكو اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الولايات المتحدة ترسل إشارات بهذا الشأن إلى عدد من شركاء روسيا.

وفيما يتعلق بمشروع "السيل الباكستاني"، قال لافروف إن مسألة بناء المشروع في مرحلة متقدمة، وسيتم إحراز المزيد من التقدم في المستقبل القريب جدا.

وفي بداية المباحثات، أشار الوزير الروسي إلى أن موسكو وإسلام آباد تسعيان لتعزير التعاون في مجال الطاقة ومجالات أخرى من الاقتصاد.

وأكد لافروف أن باكستان تعد شريكا مهما لروسيا على الساحة الدولية، وأشار إلى أن العلاقات بين الدولتين لها قيمة مستقلة ولا تخضع للتقلبات في العالم.

و"السيل الباكستاني" هو مشروع لبناء البنية التحتية اللازمة لاستقبال الغاز المسال في موانئ كراتشي وغوادار في جنوب باكستان بالمحطات الكهربائية وربطها عبر أنبوب غاز مع المنشآت الصناعية في منطقة قصور (البنجاب) في شمال البلاد.

ووفق للمشروع فإن مسافة خط الأنابيب ستتجاوز 1.1 ألف كيلومتر، وستبلغ قدرته ما يصل إلى 12.3 مليار متر مكعب سنويا.

وتم توقيع الاتفاقية بين حكومتي روسيا وباكستان بشأن تنفيذ مشروع بناء خط أنابيب الغاز في أكتوبر عام 2015، وتقضي الوثيقة باستخدام المواد والتكنولوجيات والخدمات الروسية.

المصدر: RT + نوفوستي + تاس