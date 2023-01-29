إنشاء خط اتصال مباشر بين المصارف الإيرانية والروسية

أعلن محافظ المصرف المركزي الإيراني، محمد رضا فرزین، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء خط اتصال مباشر بين البنوك الإيرانية والروسية، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

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وذكر فرزین أن ذلك جرى في إطار وثيقة العمل المشترك الموقعة بين المصرف المركزي الإيراني مع البنك المركزي الروسي.

وأشار إلى أنه إضافة إلى التواصل المباشر مع البنوك الروسية، ستتمكن شبكة المصارف الإيرانية من الاتصال مباشرة مع 106 مصارف أجنبية من المصارف غير الروسية في 14 دولة.

وأضاف: "نعمل على ترميم وإصلاح القنوات المالية بين إيران والعالم".

المصدر: "تسنيم"