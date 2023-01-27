الإمارات الوجهة الرئيسية للشركات الروسية بعد اندلاع أزمة أوكرانيا

أصبحت الإمارات، وعلى وجه الخصوص دبي، واحدة من الوجهات الأجنبية الرئيسية للروس بعد اندلاع أزمة أوكرانيا، وباتت وجهة للراحة ونقطة عبور ونقطة لنقل العمليات التجارية.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية في تقرير لها، أن دبي أصبحت على عكس جورجيا وأرمينيا وتركيا الضخمة المكان الذي انتقلت إليه الشركات المتوسطة والكبيرة الروسية.

وفي العام الماضي بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو بعد انطلاق العملة العسكرية في روسيا شعرت عدة دول بتدفق ملحوظ للمواطنين روسيا، وبحسب بيانات رسمية فقد ارتفع تدفق الروس إلى تركيا بنسبة 13% أما إلى الإمارات فقد صعد بنسبة 60%.

وفيما يلي أبرز الحقائق عن العلاقات بين روسيا والإمارات:

- زار الإمارات في العام 2022 مليون مواطن روسي بزيادة 60% عن العام 2021.

- احتل المواطنون الروس في العام الماضي المرتبة الأولى بين الأجانب غير المقيمين بشراء العقارات في دبي.

- ارتفع التبادل التجاري بين روسيا والإمارات في 2022 بنسبة 36% إلى 7.5 مليار دولار.

- في الفترة من فبراير إلى سبتمبر 2022 أسست أكثر من 700 شركة روسية كيانات قانونية في دولة الإمارات، وهو ما يزيد بنحو سبع مرات عن العام الماضي.

المصدر: "كوميرسانت"