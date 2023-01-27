إندونيسيا محبطة من عدم قدرتها على شراء النفط الروسي

أعرب وزير التنسيق الإندونيسي للشؤون البحرية والاستثمار لوهوت بانجايتان، عن خيبة أمله من عدم تمكن بلاده بعد من شراء النفط الروسي.

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وجاء تصريح الوزير الإندونيسي في منتدى استثماري في "جاكرتا" اليوم الجمعة، وأشارت البوابة الإلكترونية "ديتيك" إلى أنه بعد الانتظار لمدة خمسة أشهر لم تظهر احتمالية شراء النفط الخام في روسيا.

وفي ديسمبر الماضي صرح السفير الإندونيسي لدى موسكو خوسيه تافاريس بأن إندونيسيا ستبحث عن أفضل عرض سعر للنفط، بما في ذلك من خلال المفاوضات مع الموردين في السوق العالمية، بما في ذلك روسيا.

وقبل ذلك أعلن الرئيس الإندونيسي، جوكو فيدودو، أن بلاده تدرس احتمال استيراد النفط من روسيا للحد من ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الداخلية.

المصدر: نوفوستي