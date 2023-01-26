"ماستركارد" تحصي خسائرها بعد تعليق أنشطتها في روسيا

تكبدت "ماستركارد" خسارة بملايين الدولارات بخروجها من روسيا بإطار العقوبات، فيما عززت منظومة "مير" الروسية للدفع الإلكتوروني وجودها، وأحبطت محاولات واشنطن لشل النظام المالي الروسي.

وذكرت البيانات المالية للشركة اليوم الخميس، أن إجمالي إيرادات الشركة لعام 2022 بلغ 22.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 18 بالمئة مقارنة بعام 2021 في حين بلغ صافي أرباحها 9.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وبلغ إجمالي الخسائر بعد مغادرتها روسيا 67 مليون دولار، إلا أن الشركة تمكّنت من استرداد 37 مليون دولار عن طريق تقليص المدفوعات للعملاء.

المصدر: تاس