وزير سعودي: 50 مصنعا مسجلا للأدوية في المملكة تغطي 42% من الاحتياجات

صرح زير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، بأن عدد المصانع المسجلة للأدوية في المملكة بلغ 50 مصنعا، تغطي احتياجات المملكة بنسبة 28% من حيث القيمة.

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وأضاف الخريف خلال مشاركته في قمة الرياض، أن قطاع الأدوية الكيماوية في المملكة يعد من القطاعات القوية التي أثبتت نفسها وقدرتها على التعامل مع التحديات خلال الجائحة.

وأشار إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية تعمل مع 13 جهة حكومية لتعزيز مفهوم خدمة الشباك الواحد (one-shop-stop) لأول مرة.

وذكر أن المملكة تتبع نهجا استراتيجيا وشاملا لبناء البنية التحتية الصحيحة للتقنية الحيوية على مستوى عالمي، من شأنه استقطاب أفضل المواهب وتعزيز الابتكار، وريادة المملكة عالمياً في مجال الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية