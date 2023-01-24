"غازبروم" الروسية وأوزبكستان توقعان خارطة طريق للتعاون

أفادت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، بأن رئيسها التنفيذي أليكسي ميللر ووزير الطاقة الأوزبكي تشورابيك ميرزامخمودوف قد وقعا خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز.

وقالت الشركة الروسية في بيان نشرته في تطبيق "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "عقد اجتماع عمل بين أليكسي ميللر ووزير الطاقة بجمهورية أوزبكستان جورابيك ميرزامخمودوف. وبحث الطرفان قضايا التعاون الحالية والمستقبلية. وفي الاجتماع، وقع الجانبان على خارطة طريق للتعاون في صناعة الغاز".

وفي وقت سابق أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أن روسيا تبحث إمكانية إطلاق "اتحاد غاز" مع كازاخستان وأوزبكستان لدعم الشحنات بين الدول الثلاث ومشترين آخرين للطاقة.

المصدر: RT + نوفوستي