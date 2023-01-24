مسؤول: واشنطن تعتزم تكثيف الضغط على بكين بسبب إيران

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي إن واشنطن قلقة بشأن صادرات النفط الإيرانية إلى الصين وستواصل مناقشة خطوات فرض عقوبات على بكين وعدد من الدول التي تستورد النفط الإيراني.

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وردا على سؤال حول صادرات النفط الإيرانية، قال المسؤول في مقابلة مع "بلومبرغ" الاقتصادية: "نحاول الاستمرار في مراقبتها (إيران) واتخاذ الخطوات اللازمة لوقف تصدير النفط الايراني وردع الدول عن شرائه. الصين هي الوجهة الرئيسية للصادرات غير المشروعة".

وأضاف الممثل الأمريكي الخاص لإيران أن واشنطن على اتصال بالسلطات الصينية بشأن هذا الموضوع، وشدد مالي أيضا على أن الولايات المتحدة "ستواصل مناقشة خطوات فرض عقوبات" على من يستوردون النفط الإيراني.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن المفاوضات مع الصين مستمرة منذ عدة أشهر و"سيتم تكثيفها".

وفي العام 2015، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران اتفاقا نوويا "خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني"، والتي تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي.

لكن الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، انسحبت في مايو 2018 من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك على صادرات النفط الإيرانية.

وفي العام 2019 قررت واشنطن فرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المتورطة في بيع النفط الإيراني، من جهتها أفادت طهران بأن صادرات النفط الإيرانية في شهر نوفمبر 2022 حطمت الرقم القياسي منذ العام 2018.

المصدر: نوفوستي