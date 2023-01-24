بعد توقف دام نحو 3 سنوات.. استئناف حركة الشحن بين سوريا والعراق

أعلن سفير سوريا في بغداد صطام جدعان الدندح أنه سيتم السماح بدخول الشاحنات التجارية السورية والعراقية إلى كلا البلدين، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الدندح إن دخول الشاحنات التجارية السورية إلى العراق، والشاحنات التجارية العراقية إلى سوريا توقف منذ تفشي وباء كورونا.

وأضاف أن الحكومة العراقية سمحت بدخول جميع شاحنات البضائع السورية التجارية والزراعية، وخاصة الحمضيات إلى محافظات العراق كافة.

ولفت الدندح إلى أن الشاحنات التجارية العراقية سيسمح بدخولها إلى سوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المصدر: سانا