السيسي يوجه رسالة للمصريين حول أزمة الدولار

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، رسالة للمصريين حول أزمة الدولار التي تواجه البلاد.

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وقال الرئيس المصري خلال كلمته في احتفالية الشرطة، إن واقع مصر وظروفها الاقتصادية والسكانية، يحتمون علينا أن نقفز قفزات تنموية هائلة، في وقت قصير فنحن في الحقيقة، في سباق مع الزمن، لتجاوز مخاطر وتداعيات الانفجار السكاني.

وأوضح السيسي أن المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، لا تهدف للتفاخر أو التباهي وإنما لتأسيس البيئة الاستثمارية والبنية الأساسية اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، التي ترفع مستوى معيشة جميع أفراد الشعب.

وأضاف الرئيس المصري أن أزمة الفجوة الدولارية، ليست وليدة اليوم أو هذه الفترة وإنما لها نمط متكرر، يمكن رصده من جانب المتخصصين وجوهرها، هو ضعف قدراتنا الإنتاجية والتصديرية، وزيادة طلبنا على السلع والخدمات الدولارية؛ ولذلك فإن زيادة الإنتاج والتصدير، هي قضية مفصلية بالنسبة لمصر ونحن نعلم ذلك، ونعمل على تحقيقه بأقصى جهد وطاقة.

ونوه بأن المشاريع القومية للدولة والمشاريع التي تمت أدت إلى نمو إيرادات الدولة، متسائلا: هل توجد أزمة اقتصادية عنيفة وغير مسبوقة في العالم أم لا؟، هل تعاني أكبر اقتصاديات العالم على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة أم لا؟، ألم ينتج عنها ما يُعرف بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة؟، أليس من المنطقي أن تنعكس علينا في مصر، وتكون لها تداعيات سلبية كبيرة، ونحن جزء من الاقتصاد العالمي؟.

وأضاف السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71، أن ما يُقال عن المشروعات القومية بأنها السبب في الأزمة.. هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها 4 ونص مليار دولار ميتمش تطويرها وييجي النهاردة بعد 7 سنين يكون دخلها السنوي 8 مليارات دولار.. هل كان ممكن نتجاوز ومنطورش؟.

المصدر: RT