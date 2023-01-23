خبراء بريطانيون يحذرون: الركود سيكون أسوأ مما كان يعتقد

حذر خبراء اقتصاديون من أن الركود المتوقع أن يضرب المملكة المتحدة قد يكون ضعف ما كان يعتقد به سابقا.

وقال الاقتصاديون في شركة الاستشارات EY إنه في مواجهة الوضع المتدهور، وقلة الدعم الحكومي والضرائب المرتفعة، تبدو العلامات المبكرة للتعافي المحتم بعيدة بشكل متزايد، وإنهم يعتقدون أن كل عام من السنوات الثلاث المقبلة يمكن أن يكون أسوأ مما توقعوه في الماضي.

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من توقع EY's Item Club انكماشا بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، يليه نمو بنسبة 2.4 في المائة العام المقبل وزيادة بنسبة 2.3 في المائة في عام 2025.

لكن في توقعات محدثة صدرت اليوم الاثنين، توقع الخبراء انخفاضا بنسبة 0.7 في المائة هذا العام، يليه نمو بنسبة 1.9 في المائة و2.2 في المائة في العامين المقبلين.

ويتوقع الاقتصاديون أن يصل التضخم إلى 7.2 في المائة هذا العام.

المصدر: "الإندبندنت"