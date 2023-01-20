وزير باكستاني لـRT: العقوبات لا تمنع إسلام آباد من شراء النفط الروسي

تحدث وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، خلال حوار مع RT، عن إمدادات النفط الروسية في ظل العقوبات الغربية، لافتا إلى أن باكستان تستورد حاليا نحو 70 مليون برميل من النفط الخام.

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وقال الوزير إن "باكستان تستورد حاليا نحو 70 مليون برميل من النفط الخام وسيزداد الطلب مع نمو سكان البلاد. لذلك فإن تدفق الخام الروسي من خلال منظومتنا سيكون مفيدا للغاية".

وأشار الوزير الباكستاني إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تواصل استيراد كميات كبيرة من الطاقة من روسيا، وقال: "أوروبا تستورد الطاقة من روسيا وإذا نظرنا إلى كمية الطاقة التي تأخذها أوروبا الآن من روسيا وقارناها حتى بما قد تأخذه باكستان في المستقبل فلن يكون حتى جزءا صغيرا".

وأضاف: "لم نشهد أي عقوبات أو أي شيء يحدث لتلك المعاملات. لذا سنحذو حذونا. لا أرى أي مشاكل، نحن لا ننتهك أي شيء".

وفي الشهر الماضي، بعد زيارة رسمية لروسيا، كشف مالك أن موسكو وافقت على تزويد باكستان بالنفط بأسعار مخفضة لتلبية الطلب المحلي والصناعي المتزايد على الطاقة في البلاد.

وباكستان هي خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان وتعاني من نقص حاد في الطاقة وهو وضع تفاقم بسبب الارتفاع في أسعار النفط والغاز العالمية.

المصدر: RT