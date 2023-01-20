المملكة المتحدة.. تراجع مبيعات التجزئة على نحو غير متوقع

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر ديسمبر 2022 بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ويعد هذا أكبر انخفاض على الإطلاق منذ العام 1997.

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وجاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" اليوم الجمعة نقلا عن بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، وقال المكتب إنه في حال استثناء وقود السيارات تصل نسبة تراجع مبيعات التجزئة إلى 6.1%.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني فإن تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا يأتي للشهر الثاني على التوالي، وفي ديسمبر 2022 انخفضت المبيعات بشكل غير متوقع بنسبة 1%، وهو ما يزيد بنحو مرتين عن المستوى الذي توقعه المحللون الذين أشاروا إلى 0.5%.

وأظهرت البيانات أن المبيعات المسجلة في ديسمبر 2022 كانت أقل بنسبة 1.7% مما كانت عليه في فبراير 2020 قبل بدء جائحة فيروس كورونا. كذلك أظهرت أن إجمالي مبيعات التجزئة بين عامي 2021 و 2022 انخفض بنسبة 3%.

المصدر: نوفوستي