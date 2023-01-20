التضخم يقفز إلى أعلى مستوى في عقود باليابان

سجل معدل تضخم المستهلك الياباني أعلى مستوى له في 41 عاما عند 4% في ديسمبر 2022، حيث ارتفعت أسعار كل شيء من شطائر البرغر إلى الوقود.

وأفادت السلطات بأن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لليابان، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفع 2.3% في 2022 عن العام السابق، وهو أعلى مستوى في 31 عاما.

ويبلغ معدل التضخم المستهدف لبنك اليابان حوالي 2%، في حين ارتفعت الأسعار أكثر من المعتاد، وأعلنت بعض الشركات، مثل فاست ريلينغ، التي تدير سلسلة ملابس يونيكلو، عن زيادات في الأجور، إلا أن الدخول في اليابان شهدت ركودًا بشكل عام.

ولا يزال هذا المعدل منخفضا نسبيا في اليابان، مقارنة ببعض الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، ظلت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تتجنب الانكماش، أو انخفاض الأسعار بشكل مزمن لعقود.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن آخر مرة ارتفعت فيها أسعار المستهلكين الأساسية بشكل كبير كانت في ديسمبر 1981.

وقام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والعديد من البنوك المركزية الأخرى برفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، لكن بنك اليابان أبقى أسعار الفائدة عند مستوى منخفض طويل الأمد عند -0.1%.

وأدى الضعف الحاد في الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى إلى زيادة الضغوط على بنك اليابان، وتزايدت التكهنات بأنه قد يغير مساره قريبا ويبدأ في رفع أسعار الفائدة.

المصدر: أ ب