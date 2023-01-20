"جي بي مورغان": عملة البيتكوين هي عملية احتيال

قال رئيس مصرف "جي بي مورغان" دانيال بينتو إن "عملة بتكوين المشفرة هي عملية احتيال".

وفي تصريح على هامش منتدى دافوس، أوضح بينتو أن "العملات المشفرة تختلف عن تكنولوجيا "البلوكتشين" التي هي نظام تقني لنقل المعلومات ويستخدم لنقل الأموال، وهو دفتر الحسابات الذي نعتقد أنه سيكون قابلا للنشر"، معتبرا أن "جميع العملات المشفرة ما هي إلا مخطط بونزي"، (شكل من أشكال الاحتيال يجذب المستثمرين الجدد ويدفع من أموالهم للمستثمرين السابقين).

وأشار إلى أنه لم يفاجأ بانهيار العملة FTX، مذكرا أنه وصف هذه العملة في وقت سابق بـ"مخطط بونزي اللامركزي"، لافتا إلى أن "التشفير نفسه لا يفعل أي شيء".

المصدر: cnbc