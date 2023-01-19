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أحدها مرتبط بالمواطنين الروس.. المركزي الروسي يحدد 3 أسباب وراء تراجع الروبل في نهاية 2022

مال وأعمال

أحدها مرتبط بالمواطنين الروس.. المركزي الروسي يحدد 3 أسباب وراء تراجع الروبل في نهاية 2022
Globallookpress
صورة تعبيرية
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حدد البنك المركزي الروسي 3 أسباب تقف وراء تراجع الروبل الروسي في نهاية العام الماضي، حيث اقترب من مستوى 75 روبلا للدولار، فيما يتم تداوله الآن دون مستوى 69 روبلا. 

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ووفقا لتقرير نشره البنك المركزي الروسي فإن تراجع العملة الروسية في ديسمبر الماضي يأتي في ظل انخفاض صافي مبيعات العملات الأجنبية من قبل المصدرين، بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار.

فضلا عن زيادة الطلب على العملات الأجنبية من قبل المشاركين في العطاءات، بما في ذلك زيادة مشتريات الأفراد، وكذلك طلب البنوك على العملات الأجنبية لتحويل الودائع إلى الروبل.

المصدر: نوفوستي

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