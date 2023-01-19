سويسرا لا تستبعد استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

لم يستبعد وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار، إلا أنه أشار إلى عدم وجود أسس قانونية لذلك.

صرح بذلك الوزير لصحيفة Switzerland Times، حيث قال: "نحن ننتظر التطورات على الساحة الدولية، لكن هذا ليس مستبعدا. فأي أحد يتسبب في أضرار، لا بد وأن يدفع ثمنها"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى عدم وجود أسس قانونية لمثل هذه الإجراءات في سويسرا الآن.

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وكانت سويسرا قد انضمت في وقت سابق إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة ضد روسيا بشأن الحظر المفروض على نقل البضائع التجارية والسمسرة المباعة فوق السعر المحدد.

من جانبه قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف إن سويسرا بذلك فقدت وضعها المحايد، فيما أشار المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف إلى أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على الدور الدولي لبرن، مشيرا إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت سويسرا فعليا عن وضعها كدولة محايدة من أجل الوقوف إلى جانب كييف ورعاتها من "الناتو".

ووفقا لغاتيلوف، فقد أظهر الرئيس السويسري السابق (انتهت ولايته 2022) إغناسيو كاسيس، بعد ذهابه إلى كييف، دعمه للنظام هناك، في الوقت الذي أعرب المندوب الدائم عن أمله في أن تغيّر سويسرا موقفها، واصفا رفض البلاد لتصدير الذخيرة لأوكرانيا بأنه "علامة إيجابية".

المصدر: نوفوستي