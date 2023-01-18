منظمو مؤتمر دافوس: لم تتم دعوة ماسك للمشاركة منذ 2015

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن الملياردير إيلون ماسك لم يكن مدرجا في قائمة الضيوف المدعوين للمؤتمر، بالرغم من ادعاءات مالك موقع "تويتر" بأنه رفض الدعوة.

وقال المتحدث باسم المنتدى يان زوبف إن المنظمين وجهوا دعوات إلى ماسك بصفته رئيسا لشركة "تسلا" عدة مرات منذ عام 2010، مبينا أن آخر دعوة تلقاها ماسك كانت في عام 2015، مؤكدا أن "ماسك لم يسجل في أي اجتماع سنوي في دافوس".

وكان ماسك قد قال في تغريدة بتاريخ 22 ديسمبر الماضي: "سبب رفضي دعوة دافوس لم يكن لأنني اعتقدت أنهم متورطون في مكيدة شيطانية، ولكن لأنه بدا مملا للغاية".

ولم يحدد ماسك موعد تلقيه للدعوة، لكن توقيت التغريدة يشير إلى أنها كانت لهذا العام.

المصدر: AP