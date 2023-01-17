وثيقة: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تشمل المنتجات الزراعية والأبحاث الطبية

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية وثيقة تدل على أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تشمل المنتجات الزراعية الروسية، والتجارب السريرية والأبحاث العلمية في المجال الطبي مع روسيا.

وجاء ذلك ضمن الترخيص الجديد من نوع 6C الذي نشرته الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، بدلا من الترخيص السابق من نوع 6B الصادر في يوليو 2022، وهو يتضمن عددا من التغييرات في ما يتعلق بنظام العقوبات.

ويسمح الترخيص بالتعاملات "المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل وتقديم المتجات الزراعية والمعدات الزراعية والطب والأجهزة الطبية وقطع الغيار لها ومكوناتها وتحديث البرمجيات الإلكترونية الخاصة بها".

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وتستثنى من العقوبات أي تعاملات متعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الأبحاث الطبية والتجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وغيرها من التجارب السريرية والأبحاث العلمية في المجال الطبي.

وكان الترخيص السابق للتعاملات المالية يخلو من الإشارة إلى تقديم المنتجات الزراعية، وكان يسمح فقط بإنتاجه ونقله وبيعه.

وكان الترخيص السابق يمسح فقط بالتعاملات الخاصة بالأبحاث الطبية المستمرة حاليا، فيمايعفي الرخيص الجديد جميع الأبحاث من العقوبات.

ولم تشر الخزانة الأمريكية إلى مدة سريان الترخيص الجديد.

المصدر: تاس