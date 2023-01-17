 
مباشر

وثيقة: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تشمل المنتجات الزراعية والأبحاث الطبية

مال وأعمال

وثيقة: العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تشمل المنتجات الزراعية والأبحاث الطبية
Legion-Media
وزارة الخزانة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uksv

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية وثيقة تدل على أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تشمل المنتجات الزراعية الروسية، والتجارب السريرية والأبحاث العلمية في المجال الطبي مع روسيا.

وجاء ذلك ضمن الترخيص الجديد من نوع 6C الذي نشرته الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، بدلا من الترخيص السابق من نوع 6B الصادر في يوليو 2022، وهو يتضمن عددا من التغييرات في ما يتعلق بنظام العقوبات.

ويسمح الترخيص بالتعاملات "المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل وتقديم المتجات الزراعية والمعدات الزراعية والطب والأجهزة الطبية وقطع الغيار لها ومكوناتها وتحديث البرمجيات الإلكترونية الخاصة بها".

إقرأ المزيد
المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا
المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا

وتستثنى من العقوبات أي تعاملات متعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك الأبحاث الطبية والتجارب السريرية المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وغيرها من التجارب السريرية والأبحاث العلمية في المجال الطبي.

وكان الترخيص السابق للتعاملات المالية يخلو من الإشارة إلى تقديم المنتجات الزراعية، وكان يسمح فقط بإنتاجه ونقله وبيعه.

وكان الترخيص السابق يمسح فقط بالتعاملات الخاصة بالأبحاث الطبية المستمرة حاليا، فيمايعفي الرخيص الجديد جميع الأبحاث من العقوبات.

ولم تشر الخزانة الأمريكية إلى مدة سريان الترخيص الجديد.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا