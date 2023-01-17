بيسكوف: التوقعات بنمو التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى 250 مليار دولار واقعية

وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التوقعات لنمو التبادل التجاري بين روسيا والصين إلى 250 مليار دولار سنويا بالواقعية تماما، مشيرا إلى أن وتائر النمو عالية جدا.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف أمام الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "إن معدل النمو مرتفع للغاية، مما يثير رضى في موسكو وبكين على حد سواء. تتزايد التغطية ويتضاعف عدد المجالات للتفاعل والتعاون باستمرار. الصين هي حليفنا الكبير وشريكنا التجاري والاقتصادي وسنواصل تطوير هذا التعاون. إن الأفق المحدد البالغ 250 مليارا (دولار سنويا) واقعي تماما. ونأمل بأن يتم تحقيقه في المستقبل القريب".

وردا على سؤال صحفي حول وجود أي مواعيد لتحقيق هذا المؤشر أجاب بيسكوف: "لا يمكن تحديد مثل هذه المواعيد".

وطرح الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ سابقا مهمة لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين وزيادتها من 100 مليار دولار إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024. وبعد المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ التي جرت في بكين في 4 فبراير عام 2022 اتفقت روسيا والصين على ضرورة زيادة التبادل التجاري بينهما إلى 250 مليار دولار سنويا.

ونشرت دائرة الجمارك الرئيسية الصينية في نهاية الأسبوع الماضي بيانات تدل على أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع وفق نتائج عام 2022 بنسبة 29,3% وبلغ 190,271 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي