التضخم يتباطأ بشكل حاد لدى أكبر اقتصاد في أوروبا

تباطأ التضخم السنوي في ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي، في العام 2022، بحسب تقديرات نهائية إلى 8.6% من 10%، وفقا لبيان صحفي صدر عن المكتب الفدرالي للإحصاء (Destatis).

وتوافق التقدير النهائي مع التقديرات الأولية للمكتب الفدرالي للإحصاء.

وفي ديسمبر الماضي انخفضت أسعار المستهلك في ألمانيا وفقا للتقدير النهائي بنسبة 0.8%، وكان الانخفاض قد بلغ في نوفمبر الماضي 0.5%.

وبحسب معايير الاتحاد الأوروبي (مؤشر أسعار المستهلك المنسق) تراجع مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا إلى 9.6% على أساس سنوي من 11.3% في الشهر السابق.

وفي ديسمبر الماضي، تراجعت الأسعار بنسبة 1.2% بعد أن كان النمو عند مستوى صفري في نوفمبر الماضي، وتوافقت هذه المؤشرات مع التقييم الأولي.

المصدر: برايم