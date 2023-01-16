برلماني مصري يطالب باستجواب عاجل لرئيس الوزراء بسبب قرض جديد

رفض النائب في البرلمان المصري عبد المنعم إمام الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي في إطار "برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي".

ورفض البرلماني المصري القرض الذي لا يتعد 271 مليون دولار أمريكي، مطالبا بحضور رئيس الوزراء مصطفي مدبولي واستدعاءه أمام البرلمان.

وأكد خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصطلح الأمية تغير في العالم كله ولم يعد أمية قراءة وتكنولوجيا ولكنها أمية فكر، وهو ما تعاني منه الحكومة الحالية التي عقدت 224 اجتماعا، ولكنها لم تنعقد الأسبوع الماضي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وهو ما لاقى استغراب من الواطنيين في وجود ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار.

وتابع: "الحكومة بدل ما تطلع تتحدث مع الناس تبعد عن الشارع ورئيس الوزراء يتحدث في جولة عن تحمل الحكومة ودعمها أسعار الكهرباء وهو خطاب عكس ما يريده الشارع".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية هي دائنة لا تنتهي من الفشل، وأتت للمجلس لإعلان برنامجها من 4 سنوات تحت عنوان مصر تنطلق والشعب كله رأى انطلاقها، مشددا على ضرورة محاسبة رئيس الوزراء أمام البرلمان باعتباره مسؤول عن الاستثمار في مصر بقرار من رئيس الجمهورية قائلا: "يجب يحاسب كوزير في الحكومة مسؤول عن حقيبة وزارة الاستثمار".

المصدر: RT