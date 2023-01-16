أسعار الوقود الأزرق في أوروبا قرب أدنى مستوى في 16 شهرا

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 9% وتراجعت دون مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب، وفقا لبيانات بورصة لندن ICE.

وبحلول الساعة 11:22 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر فبراير المقبل على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 9.2% إلى 660 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت عقود الوقود الأزرق قد افتتحت تداولات اليوم الاثنين عند مستوى 728.6 دولار لكل ألف متر مكعب.

وآخر مرة تراجعت فيها أسعار الغاز في أوروبا دون مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب كان قبل نحو 10 أيام في 5 يناير 2023، حيث تراجعت دون هذا المستوى للمرة الأولى في نحو 16 شهرا منذ 10 سبتمبر 2021.

وأشار خبراء إلى أن انخفاض أسعار الغاز مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وزيادة توليد الطاقة من الرياح.

المصدر: نوفوستي