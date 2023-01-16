نوفاك: استهلاك الكهرباء في روسيا ازداد العام الماضي

قال نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، إن استهلاك الكهرباء في روسيا، ازداد بنسبة 1.5٪ في عام 2022.

وأضاف نوفاك، معلقا على مؤشرات عام 2022 خلال اجتماع لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مع نوابه: "بلغ النمو في استهلاك الكهرباء 1.5٪. وتم تسجيل الزيادة الرئيسية في هذا المجال، في الاستهلاك في ضخ واستخراج النفط، وفي قطاع النقل بالسكك الحديدية، وفي صناعة الألمنيوم".

وتابع نوفاك القول، إن إنتاج الكهرباء في روسيا عام 2022 زاد بنسبة 0.7٪. وأشار إلى أن الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة زاد كذلك في العام الماضي بنسبة 38٪.

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ووفقا له، في نهاية عام 2022، بلغ إجمالي القدرة المركبة لمحطات الطاقة في روسيا 253.5 جيجاوات، بينما ارتفعت حصة مصادر الطاقة منخفضة الكربون إلى 34.2٪.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه تم تشغيل 1.6 ألف ميجاوات من القدرات التوليدية الجديدة، وأكثر من ربعها من مصادر الطاقة المتجددة.

وتفيد معطيات وزارة الطاقة الروسية، بأن استهلاك الكهرباء في روسيا في عام 2021 ارتفع نسبة 5.4٪ - إلى 1.107 تريليون كيلوواط ساعة، وارتفع توليد الكهرباء- بأكثر من 6٪ ، إلى 1.131 تريليون كيلوواط ساعة.

المصدر: نوفوستي