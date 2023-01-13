أوكرانيا تكشف عن إجمالي طاقة المولدات الكهربائية التي حصلت عليها العام الماضي

أفادت مصلحة الجمارك الأوكرانية بأن أكثر من 350 ألف مولد كهربائي تم تقديمها إلى أوكرانيا في عام 2022، وتساوي طاقتها الإجمالية تلك وحدة طاقة واحدة في محطة ذرية.

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ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الجمارك اليوم، أنه "خلال 11 شهرا من عام 2022، تم استيراد 354000 مولد كهربائي بقيمة 355 مليون دولار إلى أوكرانيا. إذا ضاعفنا عدد المولدات في الحد الأدنى للطاقة في القطاع وقمنا بالجمع، فنحصل على رقم يزيد عن 1 غيغاواط، أي ما يعادل وحدة طاقة واحدة بمحطة خميلنيتسكي للطاقة النووية".

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أعلن أن 12 دولة ستزود أوكرانيا بمعدات الطاقة لإصلاح البنية التحتية المتضررة جراء الضربات الروسية. وفقا لكوليبا، فإن من بين المعدات التي تتلقاها كييف مولدات من أنواع مختلفة، وسخانات مروحة.

وفي قت سابق، حذر رئيس مجلس إدارة جمعية الطاقة الحيوية في أوكرانيا، غورجي غيليتوخا، من أن مولدات البنزين والديزل، التي يتبرع بها شركاء كييف كمساعدة تقنية والتي تشتريها السلطات بكميات كبيرة للشركات، لن تحل مشكلة أمن الطاقة في أوكرانيا فى المستقبل.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"