أكبر شركة سعودية في الخليج تضع عينها على مصر

تخطط شركة "معادن" السعودية العملاقة للاستثمار في قطاع التعدين المصري، كجزء من استراتيجيات أكبر شركة تعدين في الخليج للاستثمار في جميع أنحاء العالم.

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وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا، أن ممثلا عن الشركة سيزور مصر في غضون 10 أيام لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في القطاع.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين يمثل أقل من 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلي أن الحكومة مستعدة لزيادة المساهمة إلى 5 في المائة بحلول عام 2030.

وكشف الملا أن وزارة البترول تتطلع إلى جذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار في قطاع التنقيب عن الذهب.

المصدر: صدى البلد