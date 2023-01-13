بعد الفنان ياسر جلال.. سعودي يدعم اقتصاد مصر على طريقته الخاصة

شارك مواطن سعودي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أعلن فيها عن دعمه للشعب المصري بسبب حبه لمصر.

كمواطن سعودي قررت دعماًلمصرولأهل مصر الكرام أشقائناواخوتناعدم سحب اي مبلغ حتى لوبسيط من البنك في مصرإلاداخل مصر وإجازاتي من اليوم ورايح بإذن الله ستكون في مصرالبلد اللي خيره على الجميع وعلياشخصياً وستكون مصروفاتي في سفري بالدولار وليس بالريال لعل بذلك اكون قمت بواجبي قدر استطاعتي — Faisal Al-shehri (@zin66j) January 11, 2023

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وكتب مواطن سعودي يدعي فيصل الشهري قائلا: "كمواطن سعودي قررت دعما لمصر ولأهل مصر الكرام أشقائنا وإخوتنا عدم سحب أي مبلغ حتى لو بسيط من البنك في مصر إلا داخل مصر".

وأضاف فيصل: "وإجازاتي من اليوم ورايح بإذن الله ستكون في مصر البلد اللي خيره على الجميع وعليا شخصياً وستكون مصروفاتي في سفري بالدولار وليس بالريال لعل بذلك أكون قمت بواجبي قدر استطاعتي".

وكان الفنان المصري المشهور ياسر جلال، قد أعلن عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية.

وقال ياسر جلال: "المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه، لأني بتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللي نقدر عليه، وبدعي زملائي النجوم أنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه، عارف إن في منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم".

وتابع ياسر جلال: "يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية، أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي، وبعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بيمر بأزمة كبيرة، والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر.

المصدر: RT