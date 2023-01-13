الهند تخصص أكثر من ملياري دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر

قالت صحيفة The Economic Times اليوم الجمعة، إن حكومة الهند وافقت على تخصيص 179.9 مليار روبية (2.15 مليار دولار) لتمويل برنامج تحفيز إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفقا للصحيفة، تبلغ فترة تنفيذ البرنامج الجديد خمس سنوات، وهو يتضمن توسيع كبير لصناعة إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة ويهدف لتقليل تكلفة إنتاجه في البلاد بنسبة 20 ٪.

في الوقت الراهن، يبلغ متوسط ​​تكلفة توليد هذه المادة منخفضة الكربون في الهند 300-400 روبية (4-5 دولارات) لكل 1 كلغم.

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كما سيسمح البرنامج كذلك بتخفيض الغازات الحابسة للحرارة التي تطرح في الغلاف الجوي بهدف تحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2070.

يتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

في السنوات الأخيرة، بدأت بعض الدول تعتبره بمثابة الأداة المهمة لتنويع إمدادات الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني تدريجيا.

في فترة سابقة ظهرت توقعات، بأن يصل الطلب العالمي على الهيدروجين بحلول عام 2030 إلى 130 مليون طن، وبحلول عام 2050 سيتجاوز 600 مليون طن.

المصدر: تاس