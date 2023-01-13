روسيا ترجح إمكانية تصدير الكهرباء إلى أوروبا

ذكرت صحيفة "كوميرسانت" أن برنامج التنمية للشركة الروسية المسؤولة عن توزيع الطاقة الكهربائية للعام 2023 تضمن إمكانية تصدير الكهرباء إلى أوروبا.

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وبحسب الصحيفة فإن الشركة تقدر حجم الإمدادات المحتمل من روسيا إلى فنلندا في العام 2023 عند أربعة مليارات كيلوواط بالساعة وإلى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا عند 2.4 كيلوواط بالساعة.

كذلك يرجح برنامج التنمية أن الإمدادات إلى فنلندا في الفترة من 2023 إلى 2028 ستبلغ 24 مليار كيلوواط ساعة، فيما يرجح البرنامج أن تستمر إمدادات الكهرباء إلى لاتفيا وليتوانيا وإستونيا حتى العام 2025 وأن تصل إلى نحو 6.7 مليار كيلوواط ساعة.

واعتبارا من العام 2026 ستتوقف صادرات الكهرباء إلى دول البلطيق ويرجع ذلك إلى عزم هذه الدول الخروج من حلقة الطاقة المشتركة مع روسيا وبيلاروس.

من جهتهم استبعد خبراء استئناف الإمدادات من روسيا إلى أوروبا، وأشاروا إلى أن "التوقعات بالكاد يمكن أن تؤخذ على محمل الجد، لأنها لا تعكس الوضع السياسي الحالي".

بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شدد الغرب من الضغط على موسكو، وفرض الاتحاد الأوروبي 9 حزم من القيود على روسيا، تمت الموافقة على آخرها في 16 ديسمبر 2022.

المصدر: نوفوستي