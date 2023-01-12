صحيفة: ماليزيا وإندونيسيا تتحدان ضد الاتحاد الأوروبي

قررت ماليزيا وإندونيسيا، اللتان تعتبران من كبار منتجي زيت النخيل بالعالم، الاتحاد ضد مشروع قانون جديد في الاتحاد الأوروبي حول قطع (إزالة) الغابات، إذ يؤثر على معروض هذه السلعة.

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وذكرت صحيفة "ستار" الماليزية أن ماليزيا وإندونيسيا اعتبرتا أن مشروع القانون غير معقول ويفسد العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن وزيرة السلع الماليزية فاديلا يوسف قولها: "يعتبر زيت النخيل أرخص زيت في العالم. لذلك تبدو إجراءات المناورة التي يتخذها الاتحاد الأوروبي باستمرار كحاجز تجاري لحماية منتجاتهم".

وأضافت أن ماليزيا تناقش بنشاط مع إندونيسيا إمكانية التوقف التام لتوريد زيت النخيل إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم الحد من معروض زيت النخيل إذا لم تكن المنتجات حاصلة على شهادة "عدم قطع (إزالة) الغابات خلال عملية إنتاج الزيت".

المصدر: نوفوستي