مدفيديف: نواصل مد الغاز إلى المنازل في روسيا فيما يعود أشخاص في الخارج إلى الفحم والحطب

أشار رئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف إلى سعادة المواطنين الذين يتم ربط منازلهم وشققهم بشبكة الغاز في البلاد، ويأتي ذلك في وقت يتحول فيه "أشخاص في الخارج إلى الفحم والحطب".

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جاء تصريح مدفيديف، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، خلال اجتماع حول مشروع إيصال الغاز إلى المساكن بروسيا، وخاصة في الأقاليم.

وقال مدفيديف إن "أهم شيء في (المشروع) هو الابتسامة على وجوه المواطنين الذين تم مد الغاز (إلى منازلهم) وهو أمر يشير إلى الفرق مع الوضع (خارج روسيا) حيث يتحول أشخاص إلى الفحم والحطب".

وتشكل إمكانات الموارد الطبيعية لروسيا أكثر من 20% من احتياطيات العالم، وهذا يمنح روسيا مكانة مميزة في العالم، بما في ذلك بين الدول الصناعية.

وتمثل الموارد الطبيعية التي يستخدمها الاقتصاد الروسي الجزء الأكبر من الثروة الوطنية للبلاد، وتمتلك روسيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والفحم وخامات المعادن.

بحسب بيانات شركة "بي بي" (BP) تحتل روسيا المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي، والتي بلغت بنهاية العام 2020 نحو 1320.5 تريليون قدم مكعبة.

وقبل سنوات أطلقت الحكومة الروسية مشروعا لإيصال الغاز عبر الأنابيب إلى المساكن في روسيا، ووفقا لشركة "غازبروم" فقد تم في العام 2021 مد 163 خط أنابيب غاز إلى بلدات روسية بطول يزيد عن 2.7 ألف كيلومتر.

المصدر: RT + نوفوستي