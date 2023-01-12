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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف على الإمدادات الروسية وتفاؤل حيال الصين

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف على الإمدادات الروسية وتفاؤل حيال الصين
Globallookpress
صورة تعبيرية
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم للجلسة الرابعة على التوالي مع تحسن توقعات الطلب بالصين وتزايد المخاوف بشأن تأثير العقوبات على إمدادات الطاقة من روسيا أحد أبرز منتجي الخام بالعالم.

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 77.46 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 85.75 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.10% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ومن المقرر أن تدخل الشهر المقبل (فبراير 2023) حيز التنفيذ عقوبات أوروبية على منتجات الوقود الروسية، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

كذلك تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية، التي من المقرر أن تصدر اليوم، حيث ستقدم البيانات دلائل عن مسار تشديد السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (المركزي الأمريكي).

المصدر: RT + بلومبرغ

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