فنان مشهور بتبرع بملايين الجنيهات لصندوق تابع للرئاسة المصرية

أعلن الفنان المصري المشهور ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر التابع للرئاسة المصرية.

وقال ياسر جلال: "المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه، لأني بتمنى إن كلنا نشترك، ونعمل اللي نقدر عليه، وبدعي زملائي النجوم أنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه، عارف إن في منهم عمل الموضوع قبل كده، بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم".

وتابع ياسر جلال: "يعلم ربنا إن السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي، أنا راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية، أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي، وبعمل ده لأن كلنا شايفين إن البلد بيمر بأزمة كبيرة، والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة، وإن شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر.

وأثار تحرك ياسر جلال المفاجئ ضجة كبيرة في مصر، حيث تساءل البعض عن سبب تبرعه بهذا المبلغ الضخم للصندوق.

من جانبها، أشادت الفنانة راندا البحيري، بالنجم ياسر جلال، عقب تبرعه بمبلغ 3 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر.

وكتبت راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Facebook: "كل الشكر للنجم المحترم الخلوق ياسر جلال اللي وفق جنب بلده في وقت البلد كلها محتاجة إنها تتكاتف".

وأضافت راندا البحيري: "بإذن الله تكون قدوة لفنانين كتير وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللي نقدر عليه في الصندوق أنا كمان هعمل كده شكراً ياسر جلال .. طول عمرك مخلص ووطني و محترم و ابن أصول".

ويعد صندوق تحيا مصر هو صندوق ذو طبيعة خاصة له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري يتبع رئيس مجلس الوزراء ويتمتع بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.

أنشئ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015.

تم الإعلان عنه ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية.

المصدر: اليوم السابع