بعد إفلاسها.. بورصة FTX للعملات المشفرة تستعيد 5 مليارات دولار

استعادت بورصة العملات المشفرة FTX، التي تعرضت للإفلاس نهاية العام الماضي، الوصول إلى 5 مليارات دولار من العملات المشفّرة والنقدية.

وذكرت ذلك قناة CNBC اليوم الأربعاء نقلا عن محامي الشركة أندرو ديتديريش، وأشار إلى أن FTX تمكّنت من استرداد 5 مليارات دولار من الأصول السائلة.

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هذا ولم يحدّد المحامي ديتديريش بالضبط كيف تمكّنت البورصة من استعادة الأموال وإلى أين سيتم إرسالها في المستقبل.

وفقا للقناة، يبلغ إجمالي ديون FTX المستحقة للدائنين حوالي 8 مليارات دولار، ويتم تجميد 3.5 مليار دولار في حسابات هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما.

من المعروف أنه في أوائل نوفمبر 2022، أعلنت FTX أنها تقدمت بطلب للإفلاس واستقال رئيسها، سام بانكمان-فرايد.

بعد ذلك في ديسمبر، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهي الهيئة الإشرافية التي تنظم سوق الأوراق المالية، بانكمان -فرايد بالاحتيال على المستثمرين.

كما زعمت الوكالة أن بورصة العملات المشفرة تلقت 1.8 مليار دولار من المستثمرين، ثم تم تحويل هذه الأموال إلى صندوق تحوط خاص مملوك لرجل أعمال.

الجدير بالذكر أنه تم اعتقال بانكمان -فرايد في ديسمبر في جزر الباهاما بناء على طلب واشنطن.

المصدر: تاس