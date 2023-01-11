ماذا يعني تحديد السيسي سعر توريد القمح في مصر؟

علق نقيب الفلاحين في مصر على قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحديد سعر مجزي لتوريد القمح من المزارعين في مصر.

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وأوضح نقيب الفلاحين في بيان له، اليوم الأربعاء، أن قرار السيسي للحكومة يساهم في زيادة كميات الأقماح التي سوف تورد للحكومه في الموسم الحالي.

وأشار إلى أن قرار الرئيس المصري ساهم بوضع سعر استرشادي للأقماح قبل موسم الزراعة مما ساعد في تشجيع المزارعين لزيادة مساحات زراعة الأقماح لأكثر من 3 مليون و600 ألف فدان لأول مرة في تاريخ مصر.

وأكد أن الحكومة المصرية عمدت في السنوات الأخيرة لتقليص الفجوه بين الإنتاج والاستهلاك من الاقماح فشجعت المزارعين لزيادة مساحات زراعته ووفرت تقاوي معتمدة ذات إنتاجية عاليه تصل لنحو 3 طن لكل فدان ووفرت التوعية والارشاد للمزارعين بما يضمن سلامة العمليه الزراعية والحصول على أعلى إنتاجية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا للحكومة بتحديد سعر توريد القمح، لتحقيق عائد اقتصادي مجزي للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح.

المصدر: RT