الكرملين يعلق على مساعي الغرب وضع سقفين لأسعار المنتجات النفطية الروسية

علق الكرملين على نية مجموعة السبع وضع سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة وذلك في إطار محاولات الغرب لتقليص إيرادات الميزانية الروسية.

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وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان مصالحها في سوق الطاقة، وسيتم الرد على جميع الإجراءات التقييدية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن دول مجموعة السبع G7 تخطط لتطبيق سقفين مختلفين على أسعار المنتجات النفطية الروسية المكررة.

وفي 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.

من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد سقف للسعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023.

المصدر: نوفوستي