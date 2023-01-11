الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لـ"مدينة الملح"

أعلنت قوات فاغنر الروسية السيطرة على مدينة سوليدار في مقاطعة دونيتسك بمنطقة دونباس وأن القتال لا يزال مستمرا في وسط المدينة مع بعض القوات الأوكرانية المحاصرة.

وتتمتع المدينة بأهمية استراتيجية ويفتح تحريرها الطريق أمام تحرير كامل الأراضي في دونباس. وفيما يلي المقومات الاستراتيجية والاقتصادية التي تتمتع بها مدينة سوليدار:

- تقع على بعد 10 كيلوميترات من مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية.

- تقع مدينة سوليدار في منطقة دونباس الصناعية.

- تتوسط خط دفاع القوات الأوكرانية بين أرتيوموفسك - سيفيرسك.

- تمر عبر سوليدار شبكة من الطرق والسكك الحديدية تستخدم للإمداد.

- تحرير مدينة سوليدار يقطع خطوط الإمداد عن قوات كييف بين أرتيوموفسك - سيفيرسك.

- استخدمت سلطات كييف أماكن استخراج الملح تحت الأرض كمستودعات لتخزين الأسلحة.

- يبلغ تعداد سكان مدينة سوليدار نحو 10 آلاف نسمة.

- مساحة مدينة سوليدار 12.31 كيلومتر مربع.

- تمتلك مدينة سوليدار شبكة كهوف تعدين الملح والجص تمتد إلى أكثر من 160 كيلومترا.

- تمتلك مدينة سوليدار احتياطيات ضخمة من الملح تقدر بنحو 13 مليار طن.

- تورد مدينة سوليدار الملح إلى عشرات الدول.

المصدر: RT