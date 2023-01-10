الكرملين يعلق على مسألة بيع النفط الروسي بسعر منخفض

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الروسية تراقب عن كثب الوضع المرتبط بانخفاض أسعار النفط الروسي.

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وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قلقا من بيع النفط الروسي الأسبوع الماضي بنصف سعر خام "برنت" وعما إذا كان ذلك سيؤثر على الميزانية الروسية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "حكومتنا، وفي المرتبة الأولى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تراقب هذا الوضع بعناية شديدة. بالطبع، هناك حاجة إلى الكثير من الاهتمام والإجراءات الدقيقة للغاية من قبل الإدارات المعنية لدينا من أجل عدم الإضرار بقطاع الطاقة لدينا".

كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في وقت سابق مرسوما حول اتخاذ إجراءات كرد على تطبيق سقف على سعر البرميل الروسي.

وفي 5 ديسمبر 2022 دخلت العقوبات الغربية على النفط الروسي حيز التنفيذ، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن شراء النفط الروسي عبر البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا على سعر البرميل الروسي عند 60 دولارا، حيث تم حظر نقل أو تقديم خدمات التأمين للشحنات التي يزيد سعرها عن هذا المستوى.

من جهتها ردت موسكو على وضع سقف لسعر برميلها بحظر توريد النفط للجهات التي تنص العقود المبرمة معها بشكل مباشر أو غير مباشر على استخدام آلية تحديد السعر، ويبدأ تطبيق الحظر اعتبارا من فبراير 2023.

المصدر: نوفوستي