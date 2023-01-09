السعودية: إطلاق منتجات تحمل شعار "صنع في مكة والمدينة" للحجاج قريبا

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، أنه سيتم قريبا إطلاق منتجات تحمل شعار "صُنع في مكة" و"صُنع في المدينة" لخدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة.

وخلال كلمة في معرض ومؤتمر "إكسبو الحج"، قال بندر بن إبراهيم الخريف: "سنرفع من جودة المنتجات المصنوعة في مكة والمدينة لتليق بهما".

وأوضح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عملت خلال الفترة الماضية مع وزارة الحج والعمرة للاستعداد لإطلاق هذه المنتجات الفرعية كجزء من العلامة الرئيسية "صنع في السعودية".

المصدر: صحيفة "أرقام"