"الشام الجديد".. مصر والأردن يستعدان لمشروعات غير مسبوقة

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، إن الحكومة تعتزم تنفيذ مشاريع كبيرة مع عددٍ من دول المنطقة، في مقدمتها مصر.

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وأضاف الشبول في تصريحات للتلفزيون الأردني، أن "حكومة الأردن ستنفذ مشاريع مشتركة مع مصر والعراق والإمارات والبحرين في الربع الأول من العام الجاري".

كما أعلن المتحدث عن توجه الأردن للتوقيع على 4 مذكرات تفاهم للتنقيب عن الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي والنحاس، علاوة على اتفاقيات "كبرى" لاستكشاف الفوسفات ومعادن أخرى.

واتفقت كل من دول الأردن ومصر والعراق على اعتماد "آلية مؤسساتية" لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون المشتركة بين الدول الثلاث، وذلك خلال لقاء عقده وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره المصري سامح شكري مع مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد.

وخلال العامين الماضيين، عقد الأردن ومصر والعراق 5 قمم مشتركة، الأولى بالقاهرة في مارس 2019 وقادت إلى تشكيل مجلس مشترك للدول الثلاث.

وعُقدت القمة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2019، أما الثالثة فكانت بعمان في أغسطس 2020، والرابعة ببغداد في يونيو 2021، والخامسة في ديسمبر 2022.

وأبرمت الدول الثلاث اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية تتمحور غالبا حول الطاقة والتجارة والاستثمار.

ومؤخرا، بات يطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم "الشام الجديد"، ويهدف مشروع "الشام الجديد" في المقام الأول إلى إنشاء خطوط لنقل النفط والغاز من العراق إلى منطقة خليج العقبة الأردنية على البحر الأحمر ومنها إلى مصر ثم إلى الأسواق النهائية.

المصدر: صدى البلد