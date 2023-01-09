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جنوح سفينة في قناة السويس ومحاولات لإعادة تعويمها

التنين الصيني يقطع "شباك كورونا" ويرفع أسعار النفط

مال وأعمال

التنين الصيني يقطع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن الطلب في الصين مع استئناف الأنشطة الاقتصادية والتخلي عن القيود الصارمة المرتبطة بمكافحة كورونا.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 74.87 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.49% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" عند 79.67 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.40% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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