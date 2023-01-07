رئيس شبكة توزيع الغاز الألمانية: 3 عوامل تهدد استقرار سعر الغاز

قال كلاوس مولر رئيس وكالة الشبكة الفدرالية الألمانية، أن سوق الغاز قد وصلت إلى استقرار سعري معين، لكن مخاطر الزيادة السريعة في تكلفة الوقود الأزرق لا تزال قائمة.

وأضاف في حديث لصحيفة Bild am Sonntag: "يتحدث الكثيرون عن وصولنا إلى استقرار سعري يمكن أخذه في الاعتبار خلال الحسابات للعام المقبل أو العامين القادمين. لكن هناك 3 عوامل جدية تحمل في طياتها الخطر: قد يكون الشتاء المقبل أكثر برودة، والصين قد تزيد مجددا من زيادة استهلاك الغاز الذي هو حاليا أقل من المعتاد، وقد تتعرض مرافق البنية التحتية لنقل الغاز كما حدث مع خطي السيل الشمالي".

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ويشار إلى أن أسعار الغاز تنخفض حاليا، وسط طقس دافئ في أوروبا. تظل درجات الحرارة في معظم دول الاتحاد الأوروبي أعلى من متوسط ​​المؤشرات المناخية، مما أدى ليس فقط إلى انخفاض في استجرار الغاز من مرافق التخزين ، بل وإلى زيادة الحقن فيها إلى مستويات قياسية.

المصدر: تاس