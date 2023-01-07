مسؤول يكشف لـRT: نسبة إشغال الفنادق 100% في 3 مدن مصرية

أكد رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة في مصر محمد فاروق، أن موسم إجازات رأس السنة كان متميزا، مشيرا إلى نسبة الإشغال في القاهرة والأقصر وأسوان وصلت 100% .

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وأضاف فاروق في تصريحات لمراسل RT، أن نسب الإشغال في شرم الشيخ والغردقة تخطت الـ 90 % ، مشيرا إلى أن تلك النسبة متميزة للغاية في مثل هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن الموسم الشتوي مازال في بدايته، ومن المتوقع أن يحقق أرقاما متميزة، خاصة في ظل الإقبال الكبير من قبل السائحين لزيارة الأماكن السياحية في مصر.

وأوضح أن ارتفاع نسب الإشغال في القاهرة والأقصر وأسوان عن شرم الشيخ والغردقة ليس بسبب اهتمام السائحين بالسياحة الثقافية، ولكن بسبب أن 70 بالمئة من حجم الغرف الفندقية متواجد في شرم الشيخ والغردقة.

المصدر: RT