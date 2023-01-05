وزير القوى العاملة المصرية: لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين في الخارج

أكد وزير القوى العاملة في مصر حسن شحاتة، أن لدى البلاد 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج لحل المشكلات، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يتردد حول تصفية العاملين بالخارج.

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وقال شحاتة فى تصريحات متلفزة إن الخليج لا يستطيع الاستغناء عن العمال المصريين، مؤكدا توفير رابط إلكتروني مع دولتي الأردن وليبيا.

وأضاف وزير القوى العاملة أن السعودية يوجد بها أكبر نسبة للعاملين المصريين بالخليج، لافتا إلى أن حجم العمالة المصرية بالخارج هو 4 ملايين و200 ألف.

وأشار حسن شحاتة إلى أن التعثر المالي يعد أبرز مشكلات اتحاد العمال، مشددا على حل مشكلات اتحاد العمال، في الاستغلال الأمثل للأصول.

المصدر: RT